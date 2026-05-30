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Liga Portugal

Le FC Porto n’a pas dit son dernier mot pour Seko Fofana

Par Maxime Barbaud
1 min.
Seko Fofana au FC Porto @Maxppp

«Ton empreinte restera à jamais gravée dans notre histoire». En 5 mois à peine, Seko Fofana s’est mis le FC Porto dans la poche avec qui il a été sacré champion du Portugal. Ses trois buts inscrits face au Sporting CP, Braga et Famalicão sont restés dans la mémoire des supporters. Ces derniers pleurent son départ depuis l’annonce officielle de son retour à Rennes, où il est encore sous contrat jusqu’en 2029. Il avait été prêté sans option d’achat.

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Pour autant, les Dragões n’ont pas dit leur dernier mort dans ce dossier. D’après O Jogo, la direction va renouer avec son homologue brétilienne pour tenter de faire revenir l’international ivoirien. La tâche s’annonce tout de même complexe en raison du salaire du milieu de terrain (5,5 M€ à l’année) et des prétentions des Bretons. Ces derniers ont tout de même investi 20 M€ il y a 18 mois pour le faire revenir d’Al-Ettifaq.

Pub. le - MAJ le
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