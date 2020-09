Bundesliga : le Hertha Berlin déroule contre le Werder, Andrej Kramaric porte Hoffenheim

La première journée de Bundesliga avait bien débuté hier avec un festival du Bayern Munich contre Schalke 04 (8-0) et pour poursuivre sur ce rythme fou, les équipes présentes cet après-midi ont répondu présentes puisqu'elles ont toutes marqué. Opposé au Werder Brême, le Hertha Berlin a affirmé son statut de prétendant aux places européennes. Bien lancé par Peter Pekarik (42e), le club de la capitale allemande a pris le large grâce à des réalisations de Dodi Lukebakio (45e +2) et Matheus Cunha (62e). Davie Selke a réduit le score (69e) mais cela n'a pas suffi et le Hertha Berlin s'est imposé 4-1 avec un nouveau but de la recrue Jhon Cordoba (90e). Sixième l'an dernier, Hoffenheim commence bien également. Son buteur croate Andrej Kramaric a vu double en première période (4e et 45e +3). Entre temps, Sebastian Andersson (22e) avait égalisé pour Cologne mais les Boucs ont marqué en fin de match via Dominick Drexler (86e). Alors que l'on se dirigeait vers un match nul, Andrej Kramaric s'est offert un triplé dans les dernières secondes du match (90e +2).

Surprise de la saison dernière, Fribourg se savait attendu et l'équipe de Christian Streich a répondu aux attentes avec des buts de Nils Petersen (8e), Rolland Sallai (26e) et Vincenzo Grifo (48e) assez rapidement dans la rencontre. Malmené, Stuttgart a néanmoins réagi en fin de match avec les réductions du score de Sasa Kalajdzic (71e) et Silas Wamangituka (81e). Fribourg commence par une victoire 3-2. Dans les autres rencontres, Augsbourg s'est offert l'Union Berlin (3-1) et l'Eintracht Francfort a partagé les points avec l'Arminia Bielefeld. 5 matches, 21 buts, la Bundesliga est de retour.

