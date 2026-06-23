CdM 2026, Angleterre : Harry Kane a été marabouté !

Soirée compliquée pour l’Angleterre, accrochée par le Ghana (0-0) pour son deuxième match de la phase de groupes de cette Coupe du Monde 2026. Avec un raté de Harry Kane en toute fin de match, l’attaquant anglais, à bout portant pratiquement, ayant expédié le ballon au-dessus de la barre. Un raté très rare chez le buteur anglais, qui pourrait avoir une explication…

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Effectivement, avant le match, le sorcier ghanéen Nana Kwaku Bonsam, très connu dans son pays, avait annoncé avoir marabouté le joueur du Bayern. « Je travaille sur Harry Kane. J’ai déjà montré de quoi je suis capable par le passé, donc je sais ce que je dois faire pour l’arrêter. Je ne lui souhaite pas de blessure grave. Ce sera juste suffisant pour le stopper contre mon pays. Je ferai mon travail pour que cela puisse aider le Ghana », avait-il expliqué avant le match. Mission réussie donc…