PSG : la mise au point de Mauricio Pochettino sur son cas personnel

Demain, le Paris Saint-Germain affrontera le Club Bruges pour du beurre. En effet, le club de la capitale est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et est assuré de ne pas pouvoir terminer premier de son groupe. Du coup, ce sera peut-être l’occasion pour Mauricio Pochettino de faire tourner son groupe. Mais en toute fin de conférence de presse, une question lui a été posée sur son état personnel. Actuellement, l’Argentin est sous le feu des critiques. Après son vrai faux départ l’été dernier, Pochettino est pointé du doigt en raison du néant footballistique affiché par ses hommes à de trop nombreuses occasions.

La suite après cette publicité

À tel point que l’avenir du coach francilien a de nouveau fait parler lorsque Manchester United s’est séparé d’Ole Gunnar Solskjaer. Et pour beaucoup, Pochettino terminera cette saison avec le PSG et pliera bagage. Un scénario dont ont bien conscience les dirigeants du club puisqu’ils travaillent actuellement sur l’option Zidane. Mais face à toutes ces rumeurs, Pochettino est comme un capitaine de navire : il est prêt à affronter les mers déchainées, rêvant de jours plus calmes et ensoleillés.

Pochettino ne lâche rien

« Je me sens bien et très tranquille. Je sens le soutien de mes joueurs, de la structure du club qui sait ce que l’on fait. On connait le processus où on est embarqué. Un processus sur le terrain où tout est visible : le jeu de l’équipe. Mais aussi d’autres aspects qui sont en interne : l’adaptation, la communication, l’entente, l’importance de créer des liens pour après avoir une entente sur le terrain. (…) Je suis tranquille, on est bien embarqué dans le processus. Je comprends qu’on est au PSG et que le PSG est une lumière qui brille très fortement. (…) On doit mieux jouer, oui. », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Tout le bruit autour, c’est inhérent à un club comme le PSG. Nous joueurs et staff, on sait ce que l’on veut. On a les idées claires. On suit notre chemin. On ne change pas les processus dans le football pour tout le clinquant d’un club. On sait où on en est. Au-delà de toutes les tempêtes qu'il peut y avoir, on ne va pas s’écarter de notre direction. Après la tempête viendront les beaux jours, et on pourra profiter et en faire profiter à tous les gens qui aiment le club ». C’est beau, mais il est vrai que, pour le moment, la tempête est encore loin d’être passée.