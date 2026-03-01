Arsenal - Chelsea : les compositions officielles

Ce samedi, c’est la 28e journée de Premier League 2025/2026 avec un sacré choc entre Arsenal et Chelsea. À domicile, les Gunners s’articulent dans un 4-2-3-1 avec David Raya dans les cages derrière Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Piero Hincapié. Le milieu de terrain est assuré par Martin Zubimendi et Declan Rice avec Eberechi Eze un cran plus haut. Devant, Viktor Gyökeres est soutenu par Martin Odegaard et Leandro Trossard.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Blues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Robert Sanchez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Reece James, Mamadou Sarr, Trevoh Chalobah et Jorrel Hato en défense. Moises Caicedo et Andrey composent l’entrejeu avec Enzo Fernandez un cran plus haut. En pointe, Joao Pedro est accompagné par Cole Palmer et Pedro Neto.

Les compositions :

Arsenal : Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Zubimendi, Rice – Odegaard, Eze, Trossard – Gyökeres

La suite après cette publicité

Chelsea : Sanchez – James, Sarr, Chalobah, Hato – Caicedo, Andrey Santos – Palmer, Fernandez, Pedro Neto – Joao Pedro