Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel Premiership

Le Celtic Glasgow officialise le remplaçant de Wilfried Nancy

Par Kevin Massampu
1 min.
Tonte de pelouse @Maxppp

Le Celtic Glasgow n’a pas tardé à trouver le remplaçant de Wilfried Nancy. Débarqué ce lundi, à la suite d’une 6e défaite en huit matchs sur le banc des Bhoys lors du derby face aux Rangers (1-3) samedi, l’entraîneur français est remplacé par Martin O’Neill. Le technicien nord-irlandais de 73 ans revient une troisième fois à Glasgow, après un premier mandat entre 2000 et 2005 et un second en tant qu’intérimaire d’octobre à décembre 2025… juste avant d’être remplacé par Nancy. O’Neill restera sur le banc du Celtic jusqu’à l’issue de la saison.

La suite après cette publicité
Celtic Football Club
Manager Update
Voir sur X

« Le Celtic Football Club confirme que Martin O’Neill rejoindra le club en tant qu’entraîneur jusqu’à la fin de la saison. Martin sera épaulé par Shaun Maloney et Mark Fotheringham en tant qu’assistants, ainsi que par Stephen McManus, qui rejoindra nos entraîneurs actuels, Gavin Strachan, Stevie Woods et Greg Wallace, pour superviser les affaires de l’équipe première », ont communiqué les Bhoys.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premiership
Celtic
Martin O'Neill
Wilfried Nancy

En savoir plus sur

Premiership Ladbrokes Premiership (Écosse)
Celtic Logo Celtic Glasgow
Martin O'Neill Martin O'Neill
Wilfried Nancy Wilfried Nancy
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier