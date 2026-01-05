Le Celtic Glasgow officialise le remplaçant de Wilfried Nancy

Le Celtic Glasgow n’a pas tardé à trouver le remplaçant de Wilfried Nancy. Débarqué ce lundi, à la suite d’une 6e défaite en huit matchs sur le banc des Bhoys lors du derby face aux Rangers (1-3) samedi, l’entraîneur français est remplacé par Martin O’Neill. Le technicien nord-irlandais de 73 ans revient une troisième fois à Glasgow, après un premier mandat entre 2000 et 2005 et un second en tant qu’intérimaire d’octobre à décembre 2025… juste avant d’être remplacé par Nancy. O’Neill restera sur le banc du Celtic jusqu’à l’issue de la saison.

« Le Celtic Football Club confirme que Martin O’Neill rejoindra le club en tant qu’entraîneur jusqu’à la fin de la saison. Martin sera épaulé par Shaun Maloney et Mark Fotheringham en tant qu’assistants, ainsi que par Stephen McManus, qui rejoindra nos entraîneurs actuels, Gavin Strachan, Stevie Woods et Greg Wallace, pour superviser les affaires de l’équipe première », ont communiqué les Bhoys.