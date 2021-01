Le Trophée des Champions arbitré par Ruddy Buquet

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille la semaine prochaine, le 13 janvier, à l’occasion du Trophée des Champions, sera arbitré par Ruddy Buquet. La rencontre se déroulera au Stade Bollaert de Lens, en terrain neutre.

La suite après cette publicité

La 25e édition du Trophée des Champions opposera l’OM au PSG, puisque les Parisiens sont champions de France et qu’ils ont remporté la Coupe de France, c’est donc le dauphin de la saison précédente qu’ils affrontent. La rencontre aurait d’abord dû se dérouler en août dernier, comme à son habitude, mais à cause du Final 8 et de la participation du club de la capitale à la dernière Finale de la Ligue des Champions, l’opposition avait été décalée.