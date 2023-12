Real Madrid : Jude Bellingham ne sera pas opéré

Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a mis tout le monde d’accord au Real Madrid en l’espace de six mois. Devenu rapidement un titulaire indiscutable, le milieu de terrain anglais totalise à lui seul 17 buts et 5 passes décisives en 21 apparitions (dont 21 titularisations) toutes compétitions confondues sous le maillot merengue. Des statistiques hallucinantes pour un joueur qui a connu un bref coup d’arrêt. Victime d’une luxation de l’épaule face au Rayo Vallecano début novembre, le natif de Stourbridge avait été écarté des pelouses pendant plusieurs semaines et privé du rassemblement avec l’Angleterre à l’occasion de la dernière trêve internationale.

Régulièrement gêné à cet endroit par le passé, l’entourage du joueur de 20 ans a songé à une opération pour éviter une nouvelle rechute susceptible de lui faire manquer l’Euro 2024 en Allemagne. Pourtant, à en croire les informations rapportées par Relevo, Jude Bellingham ne passera pas sur le billard. Au terme de longues discussions qui ont parfois débouché sur des conflits en interne avec le médecin de l’équipe première, Niko Mihic, les spécialistes qui travaillent en collaboration avec l’actuel leader de Liga estiment qu’une intervention chirurgicale ne serait utile qu’en ultime recours.