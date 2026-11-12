FIFA : Gianni Infantino visé par une plainte aux États-Unis

Gianni Infantino se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique aux États-Unis. Selon le Guardian, une plainte a été déposée auprès de l’administration fiscale américaine (IRS) pour demander l’ouverture d’une enquête sur l’utilisation présumée de fonds de la FIFA à des fins personnelles. Le document, consulté par le quotidien britannique et accompagné de plusieurs pièces justificatives, affirme qu’une personne aurait travaillé exclusivement comme employée de maison pour le président de la FIFA et son épouse, dans leur résidence de Miami, tout en étant rémunérée ou en bénéficiant d’avantages par l’intermédiaire d’une entité affiliée à l’instance internationale. Les auteurs de la plainte estiment qu’une telle situation, si elle était confirmée, pourrait constituer un usage abusif des ressources de la fédération. Ils demandent notamment aux autorités américaines d’examiner les documents relatifs aux rémunérations, aux déclarations fiscales et aux conditions d’emploi de cette personne. Si une enquête venait à confirmer ces accusations, la FIFA pourrait perdre son statut d’organisation exonérée d’impôts aux États-Unis, dont elle bénéficie actuellement au titre de la catégorie 501©(4).

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Face à ces accusations, la FIFA a rapidement démenti toute utilisation de ses ressources pour financer les dépenses domestiques de son président. « Les questions relatives à la vie personnelle et familiale du président de la FIFA sont privées. Toutefois, afin de dissiper tout doute, les frais liés à tout personnel domestique sont personnellement pris en charge par le président de la FIFA », a assuré un porte-parole de l’organisation. L’instance a également dénoncé une campagne visant, selon elle, à affaiblir son président, tout en affirmant accepter les contrôles légitimes. La plainte a été déposée par Abed Ayoub, avocat basé à Washington et spécialisé dans les questions d’immigration. Elle intervient dans un contexte de surveillance politique accrue des activités de la FIFA aux États-Unis, notamment concernant ses relations avec l’administration de Donald Trump et certains projets économiques controversés. Le représentant démocrate Jamie Raskin, membre influent de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, suit particulièrement ces développements, même si sa commission n’a pas demandé de documents sur cette affaire. De son côté, l’ancien président de la FIFA Sepp Blatter a récemment multiplié les critiques contre son successeur, qu’il a qualifié de « dictateur » dans un entretien accordé au magazine allemand Der Spiegel. Si l’administration fiscale américaine décidait de donner suite à la plainte, la procédure pourrait durer plusieurs mois, sans garantie que les conclusions de l’enquête soient rendues publiques.