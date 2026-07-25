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Le dernier gros chantier du Real Madrid, l’offre folle d’Arsenal pour Julián Álvarez

Le Real Madrid a ciblé ses deux dernières priorités, Arsenal prêt à faire des folies pour Julian Alvarez et Marcus Rashford toujours dans le doute pour son avenir, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Par Clinton Ayooye
2 min.

Le mercato du Real n’est pas fini

L’essentiel a déjà été fait sur le mercato du Real Madrid avec plusieurs arrivées et une situation financière encore positive grâce aux ventes de jeunes joueurs. Le club a couvert ses besoins prioritaires, mais il lui reste encore de la marge pour tenter un dernier coup si une opportunité se présente. Outre le dossier Yan Diomandé, les deux dossiers encore ouverts sont un défenseur central, avec Bastoni comme cible principale, et donc, vous l’avez compris, ces derniers jours un milieu de terrain. Le Real Madrid veut rester prudent et éviter les folies du marché. En parallèle, le club estime aussi qu’il pourrait encore générer des revenus via d’autres ventes, donc ce mercato n’est peut-être pas totalement terminé pour les Merengues.

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Arsenal passe à l’attaque pour Álvarez

« Gyökeres et de l’argent pour Julian », peut-on lire dans AS. Arsenal prépare une offensive folle pour Julián Álvarez, avec une offre pouvant atteindre 100 M€, et envisagerait d’inclure Viktor Gyökeres dans l’opération. L’Atlético ne veut pas brader l’Argentin, sous contrat jusqu’en 2030, mais un montant élevé pourrait rouvrir la discussion. Álvarez a déjà laissé entendre qu’il souhaitait partir, tout en privilégiant Barcelone, qui reste sa préférence, mais le club catalan semble bloqué par l’Atlético, qui ne veut pas vendre à un concurrent.

L’avenir de Rashford reste flou

En Angleterre, Manchester United aurait invité Marcus Rashford à participer à un documentaire du club, ce qui peut être lu comme un signe d’ouverture sur son avenir à Old Trafford. Le joueur n’a plus joué pour les Red Devils depuis décembre 2024 et le club voulait plutôt le vendre pour alléger sa masse salariale. Mais cette démarche montre qu’un retour dans les plans du club n’est pas impossible pour la nouvelle saison. Rashford n’a pas encore tranché sur sa prochaine destination, et son dossier reste donc ouvert.

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