Liverpool : Bradley Barcola compare la Ligue 1 et la Premier League
Liverpool a vécu un après-midi compliqué ce dimanche à Anfield, avec une lourde défaite face à Manchester City (0-3) en Premier League. Dans une rencontre dominée par les Citizens, les Reds n’ont pas réussi à rivaliser et ont concédé trois buts à domicile. Après ce revers, Bradley Barcola, interrogé au micro de Sky Sports, est revenu sur les différences entre le championnat anglais et la Ligue 1, qu’il connaît bien. L’ancien Parisien a notamment insisté sur les exigences physiques de la Premier League, qu’il juge encore plus importantes que dans le championnat français.
« La Ligue 1 est très physique. Mais ici, je dirais que c’est encore plus physique en termes de course. Les matchs se jouent d’un bout à l’autre du terrain », a expliqué Bradley Barcola. L’attaquant a également souligné l’intensité permanente des rencontres anglaises, tout en affirmant que cette difficulté faisait partie des raisons de son choix. « L’intensité est si élevée. Mais c’est aussi pour ça que je suis venu ici. C’est un nouveau défi pour moi à relever », a-t-il ajouté. Toutefois, Liverpool en attend bien plus de lui…
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