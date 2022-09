Real Madrid : Kaká s'enflamme pour Aurélien Tchouameni

Depuis le départ de Casemiro pour Manchester United, Aurélien Tchouameni est devenu indiscutable au Real Madrid. Dans l'entrejeu, l'international français rayonne et impressionne par sa rapide adaptation. Toujours fiable, il semble déjà très complémentaire avec Luka Modric et Toni Kroos. Une pensée partagée par la légende brésilienne Kaká comme il l'a confié à Marca.

La suite après cette publicité

«J'adore ce joueur car il est très jeune mais il a une énorme personnalité et il joue très bien. Je dois admettre que j'avais des doutes car Casemiro était un joueur très expérimenté et Tchouaméni et Camavinga ont peu d'expérience mais gèrent admirablement la pression de jouer pour le Real Madrid.»