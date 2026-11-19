Le bras de fer se poursuit entre Andriy Shevchenko et Mykhailo Mudryk. Accusé par l’ailier ukrainien d’avoir une responsabilité dans son contrôle positif au meldonium, le président de la Fédération ukrainienne de football a décidé de sortir du silence. Dans une déclaration relayée par Tribuna, l’ancien Ballon d’Or a dénoncé «des calomnies sans fondement» visant les membres de la sélection nationale. Pour rappel, Mudryk avait récemment affirmé que la substance interdite n’avait pu pénétrer dans son organisme qu’en Ukraine, où il avait notamment participé à un rassemblement avec sa sélection.

La suite après cette publicité

Shevchenko ne compte toutefois pas en rester là. Il assure que les représentants du joueur auraient sollicité à plusieurs reprises la fédération afin qu’un membre du staff accepte d’endosser la responsabilité de la présence de meldonium dans son échantillon. Une proposition que l’instance aurait refusée. Le dirigeant ukrainien précise également que Chelsea avait demandé à ce qu’aucun médicament ne soit administré à son joueur durant les rassemblements internationaux et que deux spécialistes personnels de Mudryk avaient été autorisés à l’accompagner. « Si Mykhailo a des preuves à l’appui de ses propos, qu’il les fournisse. S’il n’en a pas, j’attends qu’il retire publiquement ses accusations et présente ses excuses », a conclu Shevchenko.