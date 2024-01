Coupe de France : Nice, Monaco et Brest en 1/8es, Laval élimine Nantes, Dunkerque sorti par les amateurs du Puy-en-Velay

La Coupe de France, doyenne des compétitions organisées par la FFF, reprenait ses droits ce samedi avec une première vague de 1/16es de finale. Marqué par le retard de la rencontre entre Bordeaux et Nice, occasionné par des affrontements entre supporters dans les tribunes du Matmut Atlantique, le multiplex a finalement bien tenu toutes ses promesses. Un des événements à retenir de cette soirée : le nouvel exploit du Puy-en-Velay, club de National 2 qui a su convoquer la magie de la coupe pour éliminer Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2. Outre cette performance majuscule des amateurs hauts-ligériens, les clubs de Ligue 1 ont pour la plupart tenu leur rang, à l’image de Monaco.

Favoris dans leur duel les opposant à Rodez - leur bourreau de l’an passé - les Monégasques se sont imposés 3-1, mais non sans mal. Sauvés par Majecki à plusieurs reprises, les joueurs d’Adi Hütter ont finalement dû s’en remettre à Wissam Ben Yedder, buteur sur penalty à la 9e minute de jeu. Si les Ruthénois ont égalisé sur coup de pied arrêté grâce à une tête de Mambo (21e, 1-1), et surtout, grâce à une défense monégasque apathique, l’international français a remis le couvert par deux fois pour anéantir les espoirs aveyronnais (50e, 58e).

Ça passe pour Nice et Brest, Nantes éliminé par son voisin Laval

L’une des autres curiosités de la soirée résidait dans le duel entre Nice et Bordeaux. Au terme d’un match animé, longtemps incertain et ponctué en rebondissements, les Niçois ont su faire respecter la hiérarchie en l’emportant 3-2. Evann Guessand avait ouvert le score (36e, 0-1), avant que l’ancien Manceau Morgan Sanson ne transforme un penalty provoqué par la recrue Mohamed-Ali Cho (47e, 0-2). Si Jérémy Livolant a par la suite réduit l’écart (59e, 1-2), le doute n’a pas longtemps existé chez Morgan Sanson, auteur d’un doublé la minute suivante (60e, 1-3). En fin de rencontre, Weissbeck a sonné la révolte (76e, 2-3), mais son but n’aura pas suffi pour déstabiliser un Marcin Bulka impeccable malgré des moments de chaleur sur sa cage.

Mais à l’Ouest, Bordeaux n’a pas été le seul club à déchanter. 300 kilomètres plus au nord, son rival historique, le FC Nantes, a lui aussi quitté la compétition, et par la petite porte. Confrontés à Laval, un autre voisin de l’Ouest, les finalistes malheureux de la dernière édition ont été battus 1-0 sur un but de Tchokounté (1-0, 60e). Une défaite qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour Jocelyn Gourvennec, déjà fragilisé par les résultats de son équipe ces dernières semaines. Brest, 3e de Ligue 1, a de son côté écarté Trélissac (N2) malgré un avantage au score des amateurs jusqu’à la 79e minute. Enfin, Valenciennes, dernier de Ligue 2, a fait tomber le Paris FC (2-1).

Tous les matches de 17h30 :

Bordeaux (L2) 2-3 Nice(L1) : Livolant (59e), Weissbeck (76e) ; Guessand (36e), Sanson (47e s.p, 60e)

Le Puy-en-Velay (N2) 2-1 Dunkerque (L2) : Karamoko (14e, 32e) ; Courtet (77e)

Nantes (L1) 0-1 Laval (L2) : Tchokounté (60e)

Rodez (L2) 1-3 Monaco (L1) : Mambo (21e) ; Ben Yedder (9e, 50e, 58e)

Trélissac (N2) 1-2 Brest (L1) : Bisson (76e) ; Lala (79e s.p), Satriano (88e)

Valenciennes (L2) 2-1 Paris FC (L2) : Foe Ondoa (15e), Masson (48e) ; Kebbal (10e)