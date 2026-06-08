EdF : Ousmane Dembélé analyse sa performance contre l’Irlande du Nord

Après sa défaite contre la Côte d’Ivoire, l’équipe de France s’est rassurée contre l’Irlande du Nord, portée par un immense Michael Olise qui s’est offert un triplé (3-1). Moins en vue ce lundi soir, Ousmane Dembélé s’est montré optimiste avant d’aller à la Coupe du Monde 2026 et a donné quelques indications sur l’animation offensive avec Kylian Mbappé, Désiré Doué et Michael Olise et son poste préférentiel.

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«On avait deux matches pour nous préparer et retrouver du rythme. Je pense qu’on a bien négocié ce deuxième match et qu’on arrivera prêts aux États-Unis. Mon match ? Très bien. Je suis content de l’animation offensive. On bouge beaucoup, on dézone avec les trois attaquants et on essaie de bien se comprendre depuis le mois de mars. C’est très positif et on travaille pour être prêts face au Sénégal. Si je préfère être à droite ou dans l’axe ? Un peu des deux. On change beaucoup de position et cela n’a pas vraiment d’importance. Il faut savoir évoluer partout, que ce soit à droite ou dans l’axe. J’essaie surtout de me préparer au mieux pour la Coupe du Monde», a-t-il lâché au micro de TF1.