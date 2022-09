Montpellier - Lille : les compositions sont là

La sixième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre Montpellier et Lille. A domicile, les Héraultais optent pour un 4-3-3 avec Matis Carvalho comme dernier rempart. Devant lui, Falaye Sacko, Maxime Estève, Mamadou Sakho et Nicolas Cozza forment la défense. Jordan Ferri, Joris Chotard et Léo Leroy se retrouvent dans l'entrejeu alors que Arnaud Nordin, Valère Germain et Elye Wahi sont associés en attaque.

De son côté, Lille s'établit en 4-2-3-1 avec Léo Jardim dans les buts derrière Bafodé Diakité, José Fonte, Tiago Djalo et Ismaily. Benjamin André et Angel Gomes forment le double pivot. Seul en pointe, Jonathan David est soutenu par Edon Zhegrova, Rémy Cabella et Jonathan Bamba.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Montpellier HSC : Carvalho - Sacko, Estève, Sakho, Cozza - Ferri, Chotard, Leroy - Nordin, Germain, Wahi

Lille OSC : Jardim - Diakité, Fonte, Djalo, Ismaily - André, Angel Gomes - Zhegrova, Cabella, Bamba - David