Tottenham : ce que Manchester City est prêt à payer pour Harry Kane

C’est le sujet qui défraye la chronique ces derniers jours en Angleterre. Alors qu’il devait reprendre l’entraînement collectif avec Tottenham, après avoir participé à l’Euro 2020 avec l’Angleterre, Harry Kane (28 ans), ne s’y est pas présenté lundi et mardi.

Si certains médias britanniques avançaient que l’international anglais devait observer un isolement de 10 jours après son retour de vacances, son absence pourrait également se justifier par son désir de quitter les Spurs cet été. Sous contrat jusqu’en 2024, il est annoncé dans le viseur de Manchester City depuis plusieurs semaines. The Athletic indique que les Citizens sont confiants dans ce dossier, et qu’ils seraient prêts à payer environ 150 M€ pour s’attacher les services du capitaine des Three Lions.