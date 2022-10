LdC : Christophe Galtier taille Marco Verratti

La suite après cette publicité

Christophe Galtier l'a mauvaise. Auteur de la faute entraînant le pénalty et l'égalisation de Benfica sur la pelouse du Parc des Princes (1-1), Marco Verratti a vraisemblablement contrarié son entraîneur qui ne s'est pas caché pour le faire comprendre à son joueur.

« On peut regretter le penalty qu’on a concédé car l’action n’était pas dangereuse. On a manqué de verticalité dans les derniers mètres. On enchaîne des matchs à haute intensité, évidemment que ça génère de la fatigue, mais la fatigue est chez tout le monde, ce n’est pas une excuse » a-t-il regretté au micro de RMC Sport. Une faute survenue après que Petit Hibou ait accroché Rafa Silva dans la surface de réparation du PSG. Une action qui pourrait coûter cher aux Parisiens s'ils venaient à terminer à la seconde place de leur poule.