L'Inter active son plan anti PSG pour Milan Skriniar

Ce matin, si ça pleure à Barcelone, c’est grand sourire à Milan. Hier, l’Inter est sortie gagnante du groupe de la mort de la Ligue des Champions. Grâce à sa victoire 4-0 face au Viktoria Plzen, la formation italienne a décroché son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition et envoyé le FC Barcelone disputer la Ligue Europa, pour la deuxième année consécutive. Une excellente nouvelle sur le plan sportif, mais pas seulement. Avec cette qualification en poche, l’Inter prouve à Milan Skriniar qu’elle reste une équipe capable d’exister au plus haut niveau européen.

Car vous l’aurez compris, la question de l’avenir du défenseur slovaque entre dans une phase critique. Libre de tout contrat en juin prochain et toujours autant courtisé par le Paris Saint-Germain, Skriniar sera libre de choisir le club de son choix à partir du mois de janvier. Chez les Nerazzurri, il est bien évidemment hors de question de ne pas se battre jusqu’au bout. Après avoir annoncé que le club n’était pas à vendre, le boss Steven Zhang a fait part de son intention de conserver Skriniar. « Tout le monde voit que chaque été on essaie de renforcer l'équipe en la rendant plus compétitive. Je pense que c'est un joueur incroyable, lui-même sait à quel point je tiens à le voir toujours ici. »

L'Inter veut gâter Skriniar

Avant le match contre Plzen, son directeur sportif, Beppe Marotta, avait lui aussi affiché des intentions, jurant même que l’avenir du jour ne dépendait pas d’une éventuelle élimination en Ligue des Champions. « La prolongation de Skirniar ? Elle ne sera pas liée à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On a l'obligation de s'asseoir avec lui pour discuter de sa prolongation parce qu'il le mérite et parce que c'est un grand joueur. J'espère qu'il deviendra un point de référence pour l'Inter dans le présent et dans le futur. Mais les négociations se font à deux, les accords se font à deux. Je suis optimiste de nature, nous espérons trouver une solution au plus vite. »

Et cette solution, la Gazzetta dello Sport pense la connaître. Dans son édition du jour, le quotidien au papier rose affirme que le club transalpin a une offre prête à être envoyée à son défenseur. « Une prolongation anti PSG », titre d’ailleurs le journal. Concrètement, l’Inter veut aligner le salaire de Skriniar sur celui de Lautaro Martinez, à savoir 6,5 M€ nets par saison. Suffisant ? À voir, car Paris lui proposait 9 M€ nets, mais avec bonus compris. Affaire à suivre.