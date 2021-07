Mallorca : la pépite Luka Romero va rejoindre la Lazio

Selon les informations de la Sky Italia, Luka Romero (16 ans) s'apprête à rejoindre la Lazio de Maurizio Sarri. Si aucun montant n'a pour l'heure été révélé, tous les éléments autour du transfert seraient d'ores et déjà régler. Le natif de Durango devrait a passé ce lundi la traditionnelle visite médicale.

Révélé au grand public par l'intermédiaire d'un record de précocité, le milieu offensif de Majorque était devenu le 24 juin 2020 le plus jeune joueur de l'histoire à débuter en Liga, à seulement 15 ans et 219 jours. Évoluant en deuxième division espagnole la saison dernière, il est apparu à 8 reprises toutes compétitions confondues (1 but en championnat). Un nouveau renfort offensif pour le club laziale après le récent retour de Felipe Anderson.