PSG : Christophe Galtier pas inquiet du niveau de Renato Sanches

La suite après cette publicité

Arrivé cet été en provenance du LOSC, Renato Sanches a pour le moment du mal à retrouver son meilleur niveau. Souvent en dessous physiquement, l'international portugais n'apporte pas grand-chose au PSG dans le jeu. Gêné par des pépins musculaires, il tarde à s'acclimater au jeu parisien. Mais pas de quoi inquiéter Christophe Galtier qui a l'explication.

«Il y a trois paramètres avec lui. Il y a un manque de préparation, car il était en attente de son transfert. Cela a entraîné des pépins musculaires. Et il y a aussi l'intégration au groupe et footballistique dans sa relation avec l'équipe. Aujourd'hui, on n'a pas encore le Renato que j'ai connu à Lille ou qu'on a vu lors des grands matches au LOSC. Mais c'est normal. C'est valable pour lui, Fabian Ruiz ou Carlos Soler. Même Hugo Ekitike est dans ce cas-là. Il n'a pas fait la préparation et il découvre le haut niveau avec une grande exigence. Je n'ai aucun doute sur le fait que Renato va nous apporter ce qu'on attend de lui. Il travaille bien. Il n'y a pas de hiérarchie dans les remplaçants. Ce sont juste les performances et les associations qu'on peut retrouver sur le terrain.»

[Avec Parions Sport en ligne, gagnez jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive et misez sur Lionel Messi, premier buteur contre Lorient avec une cote à 4,85. (cotes soumises à variation)]