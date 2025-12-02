Monaco-PSG : la direction de l’arbitrage reconnaît une erreur de Clément Turpin

Sans surprise, Lamine Camara aurait bien dû être expulsé après son tacle dangereux sur la cheville de Lucas Chevalier lors du match Monaco-Paris Saint-Germain (1-0). Après le directeur de l’arbitrage Anthony Gautier, c’est au tour de la Direction de l’Arbitrage d’officialiser son point de vue sur le site de la FFF. Selon elle, le joueur monégasque aurait dû recevoir un carton rouge et l’arbitre Clément Turpin aurait dû aller voir les images de la VAR.

«Le tacle lancé est effectué sans maîtrise, avec vitesse et intensité, et intervient en retard par rapport au moment où le gardien joue le ballon. L’attaquant, en effectuant son tacle, heurte directement le pied droit du gardien, mettant clairement en danger l’intégrité physique de ce dernier. Conformément à la Loi 12, cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion. Un visionnage en bord de terrain était, dans ce contexte, attendu pour permettre la correction de la décision initiale».