Menu Rechercher
Commenter 67
Officiel Ligue 1

Monaco-PSG : la direction de l’arbitrage reconnaît une erreur de Clément Turpin

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Clément Turpin arbitre lors d'une rencontre @Maxppp
Monaco 1-0 PSG

Sans surprise, Lamine Camara aurait bien dû être expulsé après son tacle dangereux sur la cheville de Lucas Chevalier lors du match Monaco-Paris Saint-Germain (1-0). Après le directeur de l’arbitrage Anthony Gautier, c’est au tour de la Direction de l’Arbitrage d’officialiser son point de vue sur le site de la FFF. Selon elle, le joueur monégasque aurait dû recevoir un carton rouge et l’arbitre Clément Turpin aurait dû aller voir les images de la VAR.

La suite après cette publicité

«Le tacle lancé est effectué sans maîtrise, avec vitesse et intensité, et intervient en retard par rapport au moment où le gardien joue le ballon. L’attaquant, en effectuant son tacle, heurte directement le pied droit du gardien, mettant clairement en danger l’intégrité physique de ce dernier. Conformément à la Loi 12, cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion. Un visionnage en bord de terrain était, dans ce contexte, attendu pour permettre la correction de la décision initiale».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (67)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
PSG
Lucas Chevalier
Lamine Camara

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
Lamine Camara Lamine Camara
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier