Kylian Mbappé bientôt au coeur d’un conflit entre le Real Madrid et la FFF ?

Annoncé forfait pour le match face à la Real Sociedad comptant pour la 24e journée de Liga, Kylian Mbappé sera finalement bien présent sur la pelouse du Bernabéu. « Il s’est bien entraîné avec le groupe et il est disponible », a confirmé ce vendredi son entraîneur Alvaro Arbeloa. Sans surprise, le Real Madrid, qui chasse le FC Barcelone en championnat, ne veut pas se passer des services de son arme offensive numéro 1, et ce, malgré un genou encore fragile.

La suite après cette publicité

Soulier d’Or européen la saison passée, Mbappé signe une nouvelle saison riche en buts. Auteur de 38 réalisations (5 passes décisives) en 31 apparitions, l’ancien Parisien a souvent été le sauveur d’une Casa Blanca peu emballante en termes de jeu. Sauf que le choix des Merengues de ne pas économiser leur numéro 10 en dépit d’un genou toujours douloureux risque de provoquer quelques accrochages avec la FFF d’après L’Équipe. La raison ? Encore une histoire de calendrier. Touché au genou en fin d’année 2025, Mbappé a raccourci ses délais de récupération à la demande de Xabi Alonso.

Une tournée inévitable pour Mbappé ?

Revenu trop tôt sur les terrains, le capitaine de l’équipe de France a clairement été invité par le microcosme du Real Madrid à jouer en serrant les dents. Car à Madrid, on pense que Mbappé pourra ensuite souffler lors de la prochaine trêve internationale en mars prochain. Sauf que la FFF ne l’entend pas de la même manière. Pour rappel, l’équipe de France va s’envoler pour les États-Unis pour y disputer ses matches amicaux face au Brésil (le 29 mars à Boston) et la Colombie (le 29 à Washington). Et la FFF ne compte pas jouer cette tournée sans le capitaine des Bleus.

La suite après cette publicité

L’Équipe assure en effet que cette virée de l’autre côté de l’Atlantique a été en grande partie désirée par l’équipementier américain des Bleus, Nike, qui est également celui de Mbappé. Et pour la marque au swoosh, qui verse la bagatelle de 100 M€ par an à la FFF jusqu’en 2034, hors de question que Kylian Mbappé ne soit pas du voyage. Le Real Madrid et les Bleus trouveront-ils un arrangement ? Une chose est sûre : à moins de six mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Mbappé ne pourra pas tout jouer.