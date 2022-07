Atlético : Nahuel Molina en approche

C'est le choix n°1 de Cholo Simeone au poste de latéral droit depuis le départ de Kieran Trippier à Newcastle. Nahuel Molina vient d'atterrir à Madrid pour s'engager avec l'Atlético. Selon la Cadena Cope, il s'agirait d'un contrat de 5 ans pour le défenseur international argentin de 24 ans (16 sélections).

Après deux saisons avec l'Udinese et sous contrat jusqu'en 2026, le joueur formé à Boca Juniors a joué 66 matchs pour 10 buts et 7 passes décisives avec le club de la ville d'Udine. Il n'a pas encore réalisé sa visite médicale et le montant du transfert n'est pas encore connu.