Pour Mauricio Pochettino, il y a trop d’attentes autour du PSG

Premier avec 10 points d’avance sur Lens (2e), le Paris Saint-Germain est confortablement installé en tête de la Ligue 1. Malgré tout, les Parisiens font souvent l’objet de critiques, notamment concernant leur style de jeu. Avec l’arrivée de Lionel Messi cet été, associé à Kylian Mbappé et Neymar en attaque, les attentes sont forcément élevées. Trop au goût de l’entraîneur argentin.

« Les attentes nées cet été font qu'avant même de débuter un match, tu dois gagner et gagner 5-0 », a-t-il confié à L’Équipe. « Et si après dix minutes de jeu tu ne mènes pas déjà 3-0, pfff... quelle déception ! Je pense que c'est une erreur. L'obligation n'existe pas dans le foot, les adversaires aussi ont des qualités et savent te compliquer les choses. »

