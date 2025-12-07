Serie A : Naples domine la Juventus grâce à un immense Rasmus Højlund

C’était le choc du weekend en Serie A : le Napoli d’Antonio Conte recevait la Juventus du Luciano Spalletti ce dimanche soir au stade Diego Armando Maradona. Un duel entre deux grands d’Italie, avec Pierre Kalulu, Khéphren Thuram et Kenan Yildiz côté Vieille Dame, ainsi que McTominay et Rasmus Højlund pour les Napolitains. Les Belges Lukaku et De Bruyne étant toujours forfaits.

La suite après cette publicité

Les locaux ont entamé la rencontre sur des chapeaux de roues avec l’ouverture du score de Rasmus Højlund dès la 7e minute (1-0), sur un service de David Neres. En seconde période, la Juventus a réussi à revenir au score en égalisant à la 59e (1-1) grâce à sa star de 20 ans, Kenan Yildiz. Mais l’ancien joueur de Manchester United, Højlund, a remis les siens devant à la 78e (2-1). Avec ce résultat Naples reprend la tête, tandis que la Juventus reste à la 7e place du classement de Serie A.