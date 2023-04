La Roma évoque l’avenir d’Houssem Aouar

La suite après cette publicité

En fin de contrat à l’OL, il ne fait plus vraiment de doute qu’Houssem Aouar (24 ans) va quitter son club formateur à la fin de la saison. Pour aller où ? C’est toute la question dont personne ne connaît encore la réponse. Pisté par le Betis et l’Eintracht Francfort, mais aussi en Italie où Naples et la Roma le suivent comme nous le rapportions, le milieu de terrain a de nouveau fait l’objet de rumeurs l’envoyant du côté de la Louve. Le directeur sportif des Giallorossi n’a pas démenti l’intérêt de son club pour le futur international algérien mais a tout de même calmé les choses.

«Est-ce que nous sommes en pole pour Aouar ? Je ne veux pas être comme Ferrari, qui fait tant de choses et ne gagne pas (rires). Ce n’est pas le moment d’en parler, c’est un grand joueur et il a souvent été approché par la Roma, nous verrons ce qui se passera. S’il a déjà visité les installations du club ? Non», assure Tiago Pinto au micro de Sky Sport Italia ce jeudi lors de la défaite de son équipe 1-0 en quart de finale aller de la Ligue Europa à Feyenoord.

