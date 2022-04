Liga : Bilbao s'impose face à Elche

Ce dimanche à 14h, l’Athletic Bilbao (8e) recevait Elche (15e) pour le compte de la 30e journée de Liga. La formation basque en rouge et blanc débutait la rencontre en 4-4-2 comme les visiteurs qui évoluaient eux avec un maillot blanc et vert. C’était Bilbao qui débutait le mieux la rencontre en se créant les premières occasions, Inaki Williams frappait notamment la base du poteau droit de Badia (25e). Les Lions trouvaient finalement la faille, Alex Berenguer reprenait parfaitement de volée un centre de Yuri Berchiche et envoyait le ballon dans la lucarne gauche d’Elche (32e, 1-0). Les Basques rentraient aux vestiaires avec cet avantage (1-0).

En seconde période, l’Athletic gérait tranquillement son avance face aux Illicitans qui, malgré quelques tentatives, ne parvenaient pas à recoller au score. Bilbao faisait finalement le break, sur une passe en profondeur de Raul Garcia, le nouvel entrant Asir Villalibre recevait le ballon dans la surface et envoyait une frappe enroulée dans le petit filet droit de Badia (86e, 2-0). Elche se réveillait en toute fin de match et réduisait la marque dans le temps additionnel grâce à un but de Josan qui avait bien récupéré un long ballon de Gerard Gumbau (92e, 2-1). L’équipe du Pays Basque s’imposait sur le score de 2-1. Malgré cette victoire à domicile, Bilbao reste 8e, Elche ne bouge pas non plus de sa 15e place, avant les autres matches de la journée.