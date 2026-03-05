OM : l’attitude étonnante de Mason Greenwood

Était-il angoissé ou en mode solitaire comme à son habitude ? L’attitude de Mason Greenwood lors de la séance des tirs aux buts en quart de finale de Coupe de France face à Toulouse hier a en effet laissé tout le monde dans le doute. Face aux hommes en violet, l’Anglais avait pourtant ouvert le score dès la 2e minute de jeu sur penalty. Un début de soirée qui s’annonçait joyeux dans son jardin. Puis, les visiteurs ont posé énormément de problèmes aux Marseillais, allant jusqu’à une séance de tirs aux buts pour désigner un des demi-finalistes de la compétition. L’ancien joueur de Manchester United s’est d’ailleurs présenté en premier coté olympien pour tirer. Une frappe sèche, cadrée et encourageante. Cependant, comme le démontrent de nombreux internautes sur X, celui-ci n’est pas revenu se positionner au centre du terrain avec ses coéquipiers, ne s’épaulant donc pas de manière combative et solidaire en leur compagnie.

La suite après cette publicité

L’attaquant a préféré rester seul dans son coin, quasi sur la ligne de touche, comme s’il était désespéré, au point de ne pas suivre ce qui se produisait sur la pelouse. Loin de ses neuf camarades, le joueur de 24 ans a d’ailleurs grimacé jusqu’au bout de la soirée puisque la situation ne s’est pas arrangée pour la troupe de Habib Beye (2-2, 3 tab à 4). L’ailier qui avait toujours été au service du groupe auparavant semblait certainement stressé et angoissé à l’idée de quitter la compétition plus tôt que prévu. Ce qui est certain, c’est que les supporters ne vont pas oublier l’attitude du leader d’attaque au bord de la Méditerranée…