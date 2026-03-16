Carlo Ancelotti vide son sac sur Kylian Mbappé

Le Real Madrid vit une saison étrange. Après avoir remplacé Carlo Ancelotti par Xabi Alonso l’été dernier, le club madrilène s’est rapidement rendu à l’évidence que l’ancien milieu de terrain n’était pas l’homme de la situation. Incapable de gérer les égos du vestiaire, l’ancien coach du Bayer Leverkusen n’a pas su répondre au jeu politique qui incombe ce rôle chez les Merengues. Dès lors, il a été remplacé par Alvaro Arbeloa, qui réalise un travail globalement honorable. Malgré plusieurs déconvenues qui ont provoqué l’ire des supporters, l’ancien défenseur droit a permis à ses joueurs d’enclencher une dynamique positive ces dernières semaines.

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Ayant notamment réussi à dompter Manchester City (3-0) lors du match aller du 8e de finale de la Ligue des Champions malgré une cascade de blessés, le Real Madrid a enchaîné le week-end avec un succès probant face à Elche (4-1). En forme et porté par des individualités au niveau (Valverde, Tchouaméni, Vinicius Jr), le Real Madrid vise désormais quelque chose pour la fin de saison. Et alors que la formule Arbeloa semble désormais ancrée dans le vestiaire, il faudra confirmer ce regain de forme avec des retours importants dans les prochaines semaines (Mbappé, Bellingham, Militão). En attendant, cette jeune génération du Real, parfois frustrante, a pu compter sur le soutien de Carlo Ancelotti. Désormais sélectionneur du Brésil, Ancelotti regarde toujours le Real Madrid. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien coach de Chelsea et du PSG est serein pour l’avenir de la Maison Blanche comme il l’a avoué à Marca.

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Carlo Ancelotti demande du temps pour la jeune génération du Real Madrid

Questionné par le média ibérique sur sa proximité avec le club madrilène, le technicien italien n’a pas caché qu’il était toujours aussi proche du Real Madrid et qu’il observe les matches du club presque comme un supporter : «je vis paisiblement car chaque chose dure un temps. Je garde des souvenirs fantastiques de ma très longue période au Real Madrid et une affection extraordinaire pour le club et ceux qui y travaillent. Aujourd’hui, je suis engagé dans un autre projet et je le vis avec la même intensité. Quand le Real Madrid joue, je suis toujours au stade, non seulement pour voir les Brésiliens, mais aussi pour voir le Real Madrid et les aider à gagner. Je parle encore à quelques personnes au club. Après le match contre Manchester City, j’ai félicité le club et le président. Je parle aussi avec les joueurs. J’ai parlé avec Rodrygo l’autre jour pour prendre de ses nouvelles. Je suis en contact avec eux.»

Critiqué la saison dernière pour son incapacité à trouver la bonne formule malgré l’arrivée en grande pompe de Kylian Mbappé, Ancelotti a expliqué que les difficultés qu’il a eu, et qui sont toujours perceptibles, sont normales. Après une grande période de domination et une vague de départs importants, le Real a juste besoin de temps pour se reconstruire autour d’une jeune génération brillante à ses yeux : «le football évolue pour un rien, et avec lui, la dynamique d’équipe. Il ne s’agit pas seulement de l’ambiance, ni même du simple remplacement de Kroos par Mbappé. Cette même année, Nacho est parti, Carvajal s’est blessé et Modric a vu son temps de jeu diminuer. L’ancienne génération, qui avait insufflé une ambiance fantastique au vestiaire, avait disparu, et une nouvelle génération de joueurs devait prendre le relais, apportant du caractère, de la personnalité et montrant l’exemple. Cela ne se fait pas du jour au lendemain : il faut du temps. L’arrivée de Mbappé a coïncidé avec deux départs importants, ceux de Kroos et Nacho, créant une atmosphère différente. Mbappé a réalisé des performances exceptionnelles, marquant une cinquantaine de buts, mais l’équipe a eu du mal à remporter des titres car le football est une affaire de petits détails, et changer quelque chose ne fonctionne pas toujours parfaitement.» Vous l’aurez compris, Ancelotti est serein pour l’avenir du Real Madrid. Et même si ça ne va pas, il n’est jamais très loin pour briguer, pourquoi pas, un troisième mandat sur le banc du Real.