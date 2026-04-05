FC Barcelone : ça chauffe sérieusement entre Lamine Yamal et Hansi Flick !

Belle soirée pour le FC Barcelone. Alors que les hommes d’Hansi Flick vont défier l’Atlético de Madrid à trois reprises en l’espace de 10 jours, le premier round a été gagné samedi soir (2-1). Un but de Robert Lewandowski en fin de match est ainsi venu offrir les trois points aux Blaugranas, alors que du côté de l’Atlético de Madrid, on l’a mauvaise niveau arbitrage. Un match qui permet aux Barcelonais de prendre sept points d’avance en tête du championnat espagnol, puisque le Real Madrid s’était incliné à Majorque (2-1) plus tôt dans la journée. Autant dire que ça sent très bon pour la Liga.

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Et à Barcelone, on le sait. Les réactions des médias catalans et espagnols vont dans ce sens : la Liga est désormais promise au Barça et les derniers espoirs merengues se sont envolés sur ces buts de Muriqi puis de Lewandowski. Mais chez nos voisins ibériques, après ce match, on ne parle pas uniquement de la course au titre, mais d’un fait de match très remarqué et qui fait couler l’encre.

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Lamine Yamal très en colère

Effectivement, Lamine Yamal n’a pas célébré le but de Lewandowski, qui offrait pourtant une victoire précieuse à son équipe. Pire encore, en fin de match, il était très contrarié et n’a pas hésité à afficher sa colère envers son entraîneur, gesticulant et étant clairement dans un état de rage intense, le snobant quand l’Allemand est allé le saluer. Il lui a également lancé quelques mots qui étaient sûrement tout sauf bienveillants. Des images qui font le tour des médias et des réseaux sociaux en Espagne.

Après le match, l’entraîneur barcelonais a tenu à dédramatiser, expliquant que le joueur était un peu frustré de sa prestation : « je ne sais pas ce qu’il s’est passé, mais je pense qu’il y avait beaucoup de tension dans le match. Il a essayé tout ce qui était possible pour marquer ce deuxième but, tout n’a pas été parfait, mais il a essayé ». De quoi convaincre l’opinion publique ? Pas vraiment, et tout indique que cette affaire ne va pas en rester là…