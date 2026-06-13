Ligue 1
L’OGC Nice pense aussi à Christophe Pélissier
@Maxppp
Maintenu de justesse en Ligue 1, l’OGC Nice se tourne désormais vers l’avenir. Dans cette optique, le club azuréen s’active pour trouver son nouvel entraîneur. Hier, nous vous indiquions à ce titre que le Gym avait fait d’Olivier Pantaloni son favori. Mais ce n’est pas tout.
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Selon les dernières informations de L’Equipe, la direction niçoise pense aussi à Christophe Pélissier, libre de tout contrat depuis son départ de l’AJ Auxerre. Le quotidien français précise que la piste Sébastien Pocognoli a, en revanche, pris du plomb dans l’aile.
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