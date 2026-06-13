L’OGC Nice pense aussi à Christophe Pélissier

Maintenu de justesse en Ligue 1, l’OGC Nice se tourne désormais vers l’avenir. Dans cette optique, le club azuréen s’active pour trouver son nouvel entraîneur. Hier, nous vous indiquions à ce titre que le Gym avait fait d’Olivier Pantaloni son favori. Mais ce n’est pas tout.

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Selon les dernières informations de L’Equipe, la direction niçoise pense aussi à Christophe Pélissier, libre de tout contrat depuis son départ de l’AJ Auxerre. Le quotidien français précise que la piste Sébastien Pocognoli a, en revanche, pris du plomb dans l’aile.