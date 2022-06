PSG : Brandão souhaite bonne chance à Christophe Galtier

La suite après cette publicité

L’ancien buteur de l’AS Saint-Etienne Brandão a adressé un message d’encouragement à son ancien coach chez les Verts, Christophe Galtier, qui devrait prochainement s’engager avec le PSG. Via son compte Twitter, l’ancien attaquant brésilien de 42 ans a salué son ancien entraîneur et lui a souhaité bonne chance pour sa prochaine aventure.

« J'ai déjà travaillé avec Mister à Saint Etienne. C’est un super coach, je lui souhaite plein succès et il pourra encore faire du bon boulot », a écrit Brandão sur Twitter. Les deux hommes ont travaillé ensemble entre 2012 et 2014 à l’ASSE et ont notamment remporté la Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne lors de la saison 2012/2013.