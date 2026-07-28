Équipe de France : le message touchant de Zidane aux pompiers de Gironde

La première prise de parole de Zinédine Zidane en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France a été marquée par une pensée forte pour les victimes des incendies qui touchent actuellement la Gironde. Présenté officiellement ce mardi au siège de la Fédération française de football, le champion du monde 1998 a tenu à débuter sa conférence de presse par un message de soutien adressé à toutes les personnes mobilisées sur le terrain.

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🚨🇫🇷 ZINÉDINE ZIDANE :



"Bonjour à tous, merci Président. Je voulais d'abord adresser un message de soutien à tous les pompiers mobilisés ainsi qu'aux personnes du monde agricole. Ma première pensée est pour eux." ❤️🚒pic.twitter.com/LhapgNI1u3 — Foot Mercato (@footmercato) July 28, 2026

« Je voulais commencer par un message de soutien à toutes les personnes, les pompiers et le monde agricole qui s’occupent d’elles aujourd’hui. Grosse pensée pour eux, c’est un moment compliqué pour beaucoup de familles», a déclaré le nouveau sélectionneur des Bleus. Pour rappel, la région bordelaise est touchée par d’importants incendies qui ont déjà ravagé plusieurs milliers d’hectares de végétation, entraîné d’importantes évacuations et mobilisé des centaines de sapeurs-pompiers pour tenter de contenir les flammes.