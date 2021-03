Premier League : Dawson craque, Manchester United gagne

La 28e journée offrait un choc de haut de tableau en Premier League. A Old Trafford, Manchester United (3e) accueillait West Ham (5e). Ou le retour de David Moyes sur les terres de ses déboires. Plus tôt dans la journée, Leicester avait terrassé Sheffield United (5-0) et les Red Devils devaient l'emporter pour reprendre leur deuxième place. Mais en face, les Hammers avaient à cœur de faire un coup. L'objectif : gagner pour prendre 5 longueurs d'avance sur Everton et consolider leur 5e place synonyme d'Europe. Les Red Devils se présentaient sans leurs Français : Pogba et Martial, tous deux blessés. Mais avec Bruno Fernandes et Marcus Rashford. En face, déjà quatre fois buteur en six apparitions avec les Hammers, Jesse Lingard n'avait pas le droit d'affronter ses propriétaires. Lui qui est prêté par MU jusqu'à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

Résultat : 0-0 à la pause, malgré des opportunités pour Mason Greenwood (37e) et Marcus Rashford (39e). Au retour des vestiaires, le malheureux Craig Dawson lançait Manchester United en venant catapulter dans ses filets le ballon frappé depuis le poteau de corner par Bruno Fernandes (1-0, 53e). Après ce coup du sort, les Hammers essayaient de réagir, se montraient pressants sur le but d'Henderson, mais manquaient de réalisme, à l'image de Soucek. De son côté, Mason Greenwood, en vue mais malchanceux, touchait du bois (77e). On en restait là et MU redevenait dauphin de Manchester City. Avant de recevoir Arsenal, West Ham manquait l'occasion de recoller à Chelsea pour la C1, et laissait de l'espoir à ses poursuivants : Everton, Tottenham, Liverpool.

Le classement de Premier League.