Les 5 gros chantiers qui attendent Xabi Alonso à Chelsea

Le calice jusqu’à la lie. Dimanche, lors de la 38e et dernière journée de Premier League, Chelsea a clôturé une saison 2025-2026 cataclysmique en s’inclinant sur la pelouse de Sunderland (1-2). Résultat, les Blues se contenteront d’une piètre 10e place en championnat et n’auront surtout pas la chance de disputer la moindre compétition européenne la saison prochaine. Un terrible échec pour les pensionnaires de Stamford Bridge, mais également pour BlueCo, qui peine pour l’heure à faire décoller son projet. Malgré cette saison blanche, la direction londonienne compte bien redonner à Chelsea ses lettres de noblesse. Pour ce faire, les Blues ont d’ores et déjà nommé leur nouvel entraîneur. Son nom ? Xabi Alonso.

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Redonner une réelle identité tactique

« Chelsea Football Club est ravi d’annoncer la nomination de Xabi Alonso en tant que Manager de l’Équipe Masculine. L’Espagnol prendra ses fonctions le 1er juillet 2026, ayant signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Bienvenue à Chelsea, Xabi », indiquait, à ce titre, le communiqué des Blues le 17 mai dernier. Réputé pour son exigence tactique et sa capacité à construire des équipes solides, l’Espagnol de 44 ans arrive donc à Stamford Bridge avec une mission immense : redonner une identité aux Blues et les ramener parmi les cadors anglais et européens. Fort de ses expériences acquises au Bayer Leverkusen et au Real Madrid, l’ancien milieu de terrain, qui s’est vu accorder le statut de manager, plutôt que de simple head coach (preuve de la confiance placée en lui), espère désormais rapidement imposer sa patte.

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La première mission du natif de Tolosa sera très certainement d’apporter aux Blues une réelle identité tactique. En effet, depuis le départ de Thomas Tuchel, Chelsea a multiplié les changements de direction, de système, de philosophie, sans jamais trouver de continuité. L’un des premiers objectifs de Xabi Alonso sera donc de remettre de l’ordre dans le chaos tactique. Réputé pour son jeu offensif et ses équipes organisées - capables de passer d’un 3-4-2-1 à un système plus hybride selon l’adversaire - l’ex-joueur du Bayern Munich devrait disposer des pleins pouvoirs à ce niveau-là. Une marge de manœuvre qui pourrait donc amener Chelsea à évoluer dans le système préféré d’Alonso, avec une défense à trois et des pistons très offensifs. Mais ce n’est pas tout. Outre la dimension purement tactique, le nouveau boss des Blues va également devoir prendre la pleine mesure d’un effectif très jeune et très certainement… trop large.

Le mercato estival, un enjeu majeur

Alors que Chelsea s’apprête à ne disputer qu’un petit match par semaine, réduire ce groupe XXL semble être une condition essentielle pour imposer une structure cohérente. Conséquence directe de la stratégie de recrutement menée par BlueCo depuis 2022, Chelsea a, en effet, accumulé les jeunes talents sans forcément construire une hiérarchie claire. C’est désormais à Xabi Alonso de trancher dans le vif. Certains joueurs devront être relancés, d’autres vendus. Dans cette optique, Marca affirmait ces derniers jours que l’entraîneur des Blues avait d’ores et déjà désigné ses cinq intouchables, à savoir Reece James, Marc Cucurella, Moises Caicedo, Tosin Adarabioyo et Enzo Fernández. Un rééquilibrage inévitable pour permettre à Chelsea de devenir une véritable équipe compétitive et non cette simple addition de talents qui ne donne factuellement aucun résultat encourageant ces derniers mois.

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L’un des constats récurrents autour de Chelsea ces dernières saisons concerne également le manque de caractère dans les grands rendez-vous. Dès lors, plusieurs sources proches du club indiquent qu’Alonso veut bâtir une équipe de « mentality monsters », une expression popularisée autrefois par Jürgen Klopp à Liverpool. En clair, Chelsea possède beaucoup de talents mais peu de véritables leaders expérimentés et le nouveau manager des Blues compte bien créer cette colonne vertébrale solide. Pour y parvenir, Alonso aura pour mission d’identifier les joueurs capables de porter le projet sur le terrain et dans le vestiaire, mais cette démarche pourrait aussi refaçonner la stratégie de l’écurie londonienne sur le marché des transferts. Ainsi, contrairement à la politique récente du club, le recrutement de profils plus expérimentés cet été est largement envisagé outre-Manche.

Identifier les leaders

Dernièrement, The Athletic assurait, à ce titre, que le dernier mercato des Blues était considéré en interne comme un échec majeur, notamment avec les déceptions Liam Delap et Alejandro Garnacho. Plus globalement, Chelsea a dépensé des sommes colossales depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires, mais le constat reste le même : le collectif des Blues est toujours aussi déséquilibré. Là-aussi, Xabi Alonso sera donc attendu au tournant pour imprimer une nouvelle dynamique où le recrutement s’inscrit dans une logique sportive claire, et non plus uniquement sur le potentiel ou les opportunités de marché. Le Daily Mail indique d’ailleurs que quatre besoins ont d’ores et déjà été ciblés : un défenseur central fiable, un attaquant capable de garantir 20 buts par saison, davantage de profondeur dans les couloirs et un milieu de terrain plus physique. Des potentielles arrivées qui seront également conditionnées aux départs à venir, à l’heure où plusieurs dossiers restent incertains (Fernandez, Caicedo…).

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Une chose est sûre, après une nouvelle saison décevante en Premier League, Chelsea se doit de réagir. Alors que de nombreux observateurs ont fixé l’objectif top 4 à Xabi Alonso, ce dernier s’attaque à un chantier pour le moins ambitieux. Relancer des joueurs en perte de vitesse, façonner une réelle identité tactique, redonner de l’âme à cette équipe londonienne, équilibrer un groupe ayant subi les dérives du projet BlueCo et obtenir des résultats immédiatement… autant de missions que l’Espagnol semble prêt à relever. La bonne nouvelle pour Xabi Alonso, c’est que l’absence de compétitions européennes va lui permettre de travailler plus sereinement au quotidien, comme Antonio Conte l’avait d’ailleurs fait lors du titre de Chelsea en 2017. Les pensionnaires de Stamford Bridge n’attendent que ça…