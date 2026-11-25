Alors que son avenir à Manchester United demeure incertain, Bruno Fernandes n’exclut pas de retrouver un jour le Sporting Portugal. De retour à Lisbonne à l’occasion de la cinquième journée de Ligue des champions, le capitaine des Red Devils a évoqué son attachement à son ancien club, qu’il avait quitté en janvier 2020 pour rejoindre l’Angleterre. Interrogé sur la possibilité d’un retour au Sporting, l’international portugais s’est montré ouvert à cette perspective. « Je ne fermerai jamais la porte au Sporting. Ce sera toujours un club qui occupera une place particulière dans mon cœur. Le Sporting a été le premier club à croire en mon potentiel. J’ai toujours ressenti beaucoup d’amour et de bienveillance de la part des supporters, et cela a été essentiel dans ma progression en tant que joueur », a-t-il confié, dans des propos rapportés par le Daily Mail.

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Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester United, Bruno Fernandes a également confirmé que les discussions concernant sa prolongation étaient actuellement suspendues. Si le club dispose d’une option lui permettant de prolonger son engagement d’une saison supplémentaire, le milieu de terrain préfère se concentrer sur les résultats de son équipe, pour le moment dans la zone de relégation en Premier League et désormais dirigée par Mauricio Pochettino. « Je sais qu’il s’agit de mon avenir et que je ne devrais probablement pas voir les choses ainsi, car il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je suis davantage préoccupé par les résultats. Les discussions contractuelles ont été interrompues pour que nous commencions à gagner des matchs. Ensuite, nous pourrons parler de contrat. Ce n’est pas le moment », a expliqué le capitaine mancunien.