Côte d’Ivoire : Emerse Faé sort du silence après son départ

Quelques heures après son éviction de la tête de la sélection ivoirienne, Emerse Faé a exprimé sa déception pour L’Équipe. Le technicien de 41 ans a confié qu’il s’attendait à prolonger son aventure avec les Éléphants et qu’il préparait déjà les prochaines échéances avec la Fédération. « Je me projetais déjà sur la Coupe du monde 2030 », a-t-il déclaré, affirmant ne pas avoir reçu d’explication concernant son départ.

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Vainqueur de la CAN 2024, Faé estime laisser derrière lui un groupe au fort potentiel. Frustré de ne pas pouvoir poursuivre le travail entamé, il reste convaincu que cette génération avait les qualités pour grandir après le Mondial 2026 et viser encore plus haut lors des années suivantes.