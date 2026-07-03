Coupe du Monde 2026, Sénégal : Pape Gueye a failli en venir aux mains avec un dirigeant de la fédération

L’élimination du Sénégal dès les 16es de finale de la Coupe du Monde dans un match renversant contre la Belgique (3-2) laisse des traces en interne. Le climat au sein de la sélection et de la fédération était tout simplement délétère depuis plusieurs mois, et de nombreux dysfonctionnements ont précipité cette défaite. Dans les heures qui ont suivi, Pape Gueye a lui annoncé son retrait temporaire des Lions de la Teranga «tant que c’est ce staff technique» qui est en place.

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En réalité, l’unique buteur de la dernière finale de la CAN émet des critiques depuis quelque temps. Il ne comprend pas les nominations de certaines personnes à des postes gravitant autour de l’équipe, choisies selon lui pour leur proximité amicale, voire familiale, avec des gens de la fédération, plutôt que pour leurs compétences. Selon une enquête de DS Sports, le milieu de terrain aurait eu une première altercation avec deux responsables de la FSF durant la compétition, puis une seconde quelques jours plus tard qui a bien failli dégénérer avec un autre membre. «Vous avez détruit l’équipe. Vous n’êtes pas à la hauteur», aurait-il lâché. Ambiance…