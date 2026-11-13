Maroc : le nouveau bijou d’Achraf Hakimi sur coup franc

Quel récital d’Achraf Hakimi. En feu depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, le latéral droit marocain régale également avec les Lions de l’Atlas ce vendredi soir face au Niger. Après avoir inscrit un sublime missile de 35 mètres en pleine lucarne, le Parisien s’est offert un doublé tout aussi spectaculaire.

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Sur un coup franc lointain, Achraf Hakimi a déclenché une nouvelle frappe surpuissante qui est venue se loger dans le petit filet gauche de Mahamadou Tanja, une nouvelle fois impuissant. Un deuxième bijou qui permet au Maroc de refaire le break face au Niger (3-1). Deux buts exceptionnels dans la même soirée pour le capitaine des Lions de l’Atlas, qui confirme son incroyable état de forme.