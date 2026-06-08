France-Irlande du Nord : les notes du match

La dernière pour Didier Deschamps sur le sol français. Avant de s’envoler à Boston, aux États-Unis, où ils découvriront leur camp de base, les Bleus devaient rassurer contre la modeste équipe d’Irlande du Nord, à Lille, notamment après le mauvais résultat concédé contre la Côte d’Ivoire jeudi dernier (1-2). Pour cette dernière répétition, Didier Deschamps a d’ailleurs choisi de titulariser Doué à gauche, Dembélé à droite et Olise derrière Mbappé, ainsi que Saliba de retour en défense centrale.

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Clairement moins dangereuse que la Côte d’Ivoire, l’Irlande du Nord permettait aux Bleus de s’installer tranquillement et de progresser plus facilement vers l’avant, mais certains choix n’ont pas été judicieux, à l’image de Doué, qui oubliait Mbappé et Olise (9e). Rabiot manquait également de peu le cadre (17e), alors que Mbappé pensait être à la conclusion d’une frappe sur le poteau de Tchouaméni… mais il était signalé hors-jeu (21e). Et après un moment de flottement, où la Green and White Army a failli tromper Maignan (40e), une belle transversale trouvait Doué. Le Parisien trouvait son coéquipier en club Dembélé, dont la frappe était manquée, mais retombait sur Olise pour l’ouverture du score (1-0, 43e).

Dembélé et Mbappé décevants

L’équipe de France déroulait, mais manquait encore de justesse offensive, à l’image d’un Mbappé et d’un Dembélé qui n’ont pas réussi à se démarquer. Les entrées de Gusto et Lacroix ont dynamisé l’attaque, à l’image d’un bon centre de l’ex-Lyonnais, dévié en direction d’Olise, qui s’offrait un doublé d’une belle demi-volée (2-0, 49e). Mais la défense tricolore a encore été bougé après une perte de balle de Cherki et un duel perdu d’Upamecano, profitant à Kelly, le meilleur joueur de la Green and White Army, pour réduire le score (2-1, 64e).

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Mais ce lundi, l’éclair de génie était Olise. Alors qu’il aurait déjà pu s’offrir plusieurs passes décisives si ses collègues n’avaient pas croqué, l’ailier bavarois décidait d’y aller tout seul depuis le côté droit pour lâcher une sublime frappe enroulée et s’offrir le triplé (3-1, 75e). Malgré les manqués des Bleus devant le but, Michael Olise a illuminé cette soirée et permet aux Bleus de terminer sur une bonne note. On espère voir les hommes de Didier Deschamps se montrer plus clinique lors du Mondial 2026, qu’ils entameront contre le Sénégal, le 16 juin prochain.

L’homme du match : Michael Olise (9) : toujours un régal à voir jouer tant le ballon lui colle aux pieds. Sombrero, crochets, tête haute, le rendu visuel est agréable et l’efficacité a suivi, avec un but de renard consécutif à une frappe de Dembélé contrée, un deuxième d’une frappe sèche en demi-volée à l’entrée de la surface, un troisième d’un délicieux ballon enroulé dans la lucarne opposée. Il a délivré des ballons en or, notamment pour Mbappé qui n’a pas conclu. Et puis comme si cela ne suffisait pas, il ajoute à cela une implication défensive remarquable à l’image de ce retour à grandes enjambées à la 53e minute. Le voilà désormais avec 7 buts au compteur en équipe de France, où il est devenu incontournable. Remplacé par Akliouche à la 82e.

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France :

- Maignan (5) : rien à faire en première période, puisque l’Irlande du Nord n’a pas trouvé le cadre. Une petite frayeur sur un contrôle poitrine mal maîtrisé. Battu de près sur le but de Kelly.

- Koundé (5) : un début de match encourageant à l’image d’un joli débordement dès la 9e minute. Plus en difficulté avec le ballon par la suite, sentant moins bien les coups, il a quand même tenté d’apporter sa contribution offensive, quitte à se retrouver parfois dans des positions où il ne peut pas réellement agir. Défensivement plutôt tranquille. Remplacé dès la mi-temps par Gusto (5,5), auteur d’une entrée pleine de peps, avec une action décisive sur le deuxième but d’Olise. Son profil différent de Koundé est intéressant sur les phases offensives, moins rassurant défensivement comme sur le but de l’Irlande du Nord.

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- Saliba (6) : positionné axe gauche, il a rassuré sur son physique, point d’interrogation du début de rassemblement de l’équipe de France. Vigilant, il a su jaillir sur les rares points chauds de son secteur. Remplacé par Lacroix à la pause (5), une décision prise en amont. Une entrée plutôt correcte, sérieuse, dans la continuité de ses précédentes entrées. Il a même eu une occasion de marquer, mais a tiré au dessus.

- Upamecano (5) : il dégage toujours cette impressionnante puissance physique sur chaque duel. Et à cela il ajoute une précision redoutable dans son jeu long, comme sur son ouverture millimétrée vers Doué sur l’ouverture du score. Malheureusement, il y a toujours un moment dans le match où une petite erreur de sa part peut avoir de lourdes conséquences. Cette fois, il a glissé en taclant son adversaire, qui a pu aller tranquillement centrer pour son partenaire Kelly, buteur.

- T. Hernandez (5,5) : un début de match tonitruant avec quelques débordements rageurs qui ont dynamisé le flanc gauche. Malheureusement, ils se terminent souvent par des centres mal ajustés. On récompense donc plus son activité que sa précision. Plus en difficulté défensivement, malgré l’aide de Rabiot et Doué. Remplacé par Digne à la 62e, qui a pris la mauvaise habitude d’être sur le terrain quand l’équipe de France encaisse des buts. C’était le cas contre la Côte d’Ivoire, ça l’a encore été contre l’Irlande du Nord, où il se fait devancer par le remuant Kelly, qui avait déjà bien embêté Hernandez.

- Tchouameni (7) : une première période de patron. Une grosse débauche d’énergie à la récupération, des tacles, des interventions dans le bon timing et de bonnes orientations avec le ballon. Une belle frappe de loin qui a terminé sur le poteau (20e). Toujours présent après la pause, il a continué à mettre la pression sur chaque adversaire croisé. Il avait faim de ballons et cela s’est vu. Remplacé par Koné à la 82e.

- Rabiot (5,5) : plus discret que Tchouameni mais pas moins important. Il abat sa part du travail, court, compense, impulse. Avec son compère du milieu, il assure une belle couverture sur toute la largeur. Il a peu à peu disparu de la circulation en deuxième période. Encourageant quand même, en vue du Mondial. Remplacé par Kanté (91e).

- Olise (9) : lire ci-dessus.

- Dembélé (4) : la petite déception de la soirée. Positionné sous Mbappé, dans l’axe, il a donné l’impression de chercher sa place, de manquer d’espace pour exprimer ses qualités. Alors, il y a toujours de la qualité technique, quelques gestes intéressants, mais il a manqué de fluidité et de repères avec ses partenaires. Et mine de rien, c’est sa frappe contrée qui amène le premier but. Lui qui a si souvent déçu en Bleu saura-t-il prendre la mesure de ce nouveau rôle axial en sélection ? Remplacé à la 62e par Cherki, qui a perdu le ballon sur le but adverse, et qui a montré un peu trop de légèreté dans son entrée, ce qui n’est pas du genre à plaire à Didier Deschamps. Une belle action dans la surface conclue par un centre intéressant et une frappe détournée en corner.

- Doué (7) : très attendu dans le couloir gauche, qui lui semble promis pour le Mondial, le Parisien a dévoilé tout ce qu’il pouvait offrir : un mix entre initiatives individuelles et collectives et de l’impact défensif grâce à un physique redoutable. Parfois, il dose mal, comme lorsqu’il a oublié Mbappé et Olise, libres, pour choisir la frappe (9e). Parfois, il jauge bien, avec des remises en une touche dans le bon timing ou des chevauchées intéressantes. Il est présent sur les deux buts, le premier avec un contrôle parfait dans la course, le second en s’effaçant joliment devant Olise. Un savant mélange entre qualité technique et solidité défensive, comme ce qu’il montre au PSG. Remplacé par son partenaire parisien Barcola (62e), qui n’a pas eu de véritable ballon intéressant à exploiter, ni l’occasion de se mettre en valeur.

- Mbappé (3,5) : dans le jeu, comme face à la Côte d’Ivoire, il a éé plutôt intéressant, trouvant le liant avec ses partenaires offensifs. Mais dans la finition, rien n’a été ce lundi soir. Les ballons, il les a eus, par Koundé, Doué et Olise. Cela n’a pas suffi à le voir marquer, avec des frappes mal ajustées (9e, 73e, 88e) ou simplement un manque de rapidité pour se retourner avec le ballon. Il est le joueur français qui a le plus tiré. Vu les artistes qui l’entourent, on ne lui demande pas de faire le jeu, mais de conclure les actions. Et sur ce plan-là, il a déçu. En espérant qu’il retrouve son efficacité dans la compétition qu’il adore, la Coupe du Monde.

Irlande du Nord

- P.Charles (4) : portier de Sheffield Wednesday, le jeune gardien de 20 ans fêtait déjà sa sixième sélection avec l’équipe première. Titulaire face à l’un des grands favoris du Mondial 2026, il a rapidement été mis à contribution par l’armada offensive française. Dès la 12e minute, il s’est imposé dans son face-à-face avec Kylian Mbappé, même si l’action a finalement été annulé pour hors-jeu. Il a ensuite parfaitement capté une frappe lointaine et trop peu puissante de Michael Olise (24e). Sérieux durant l’ensemble de cette première période, il n’a en revanche rien pu faire sur l’ouverture du score signée Olise (1-0, 43e). Il s’est toutefois compliqué la tâche une minute plus tard avec une relance complètement manquée, offrant un ballon dangereux à Ousmane Dembélé. Charles n’a encore rien pu faire sur une frappe surpuissante de Olise pour le but du break (2-0, 49e). Une troisième fois, Pierce Charles a subi la loi de Michael Olise, encaissant un 3e but fabuleux, absolument imparable (3-1, 75e).

- Brown (5,5) : aligné sur le côté gauche de la défense à trois nord-irlandaise, le joueur d’Oxford avait la lourde mission de contenir Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025. Titulaire indiscutable dans son club, il a répondu présent dans plusieurs situations défensives. Il a notamment très bien anticipé une mauvaise transmission de Kylian Mbappé vers Dembélé, trop appuyée, pour devancer l’attaquant français et récupérer un ballon précieux dès l’entame de match. Brown a livré une première période appliquée dans un rôle particulièrement exigeant. Il n’aura rien pu faire en seconde mi-temps, subissant les longues phases de possessions françaises…

- McConville (5) : défenseur central de Norwich, le jeune joueur de 21 ans occupait l’axe de la défense à trois ce soir. Opposé à Kylian Mbappé pendant une grande partie de cette première période, il a remporté plusieurs interventions importantes. Dès la 9e minute, il a profité d’une mauvaise passe française pour récupérer un ballon devant le capitaine des Bleus, avant de récidiver face à Désiré Doué deux minutes plus tard. Juste avant la pause, il a cru offrir l’égalisation aux siens d’une tête bien placée qui avait trompé Mike Maignan. Son but a finalement été refusé après une faute commise sur Théo Hernandez dans les secondes précédant l’action. Une décision frustrante pour une Irlande du Nord qui aurait pu rentrer aux vestiaires avec un score de parité. Il aura été à la hauteur ce soir.

- Hume (4) : capitaine de cette sélection nord-irlandaise, le robuste défenseur de Sunderland, en concurrence avec Nordi Mukiele en club, avait fort à faire face au double Champion d’Europe Désiré Doué. Confronté à la vivacité et à la vitesse du Parisien, il a beaucoup souffert dans son couloir. L’ancien Rennais a régulièrement pris le dessus dans les un-contre-un, à l’image de la 21e minute où Hume a été nettement en retard sur son adversaire. Une première période compliquée face à un joueur particulièrement inspiré, mais peut-être trop individualiste. Hume a ensuite été mis dans le dur face aux nombreuses permutations entre Lucas Digne et Adrien Rabiot.

- S.Charles (6,5) : formé à Manchester City et désormais joueur de Southampton, il était aligné dans l’entrejeu aux côtés de McCann. Très solide dans le registre défensif, il a mis à profit sa puissance physique pour gêner les offensifs français. À la 33e minute, il a notamment remporté un duel important face à Ousmane Dembélé avant de lui subtiliser le ballon. Mais c’est surtout par sa qualité technique qu’il a marqué cette première période. À la 40e minute, il a délivré une passe exceptionnelle et totalement imprévisible dans le dos de la défense française. Un ballon parfaitement glissé vers Kelly qui aurait pu permettre aux Nord-Irlandais d’ouvrir le score. Bien dans son match, c’est lui qui offre un but quasiment tout fait à Kelly à la 64e (2-1). Il aura livré un match très sérieux.

- McCann (5) : natif d’Édimbourg et international depuis 2020, il occupait une place importante dans le double pivot mis en place par son sélectionneur. Comme son partenaire au milieu de terrain, il a énormément travaillé à la récupération, cherchant régulièrement à couper les circuits de passes entre Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni. Précieux dans l’entrejeu, il a multiplié les efforts défensifs et remporté plusieurs duels importants, notamment dans le temps additionnel de cette première période où il s’est encore imposé dans un duel précieux. Il a été remplacé par Galbraith à la 63e. L’entrant aura surtout défendu, tout comme McCann avant lui.

- Devenny (4) : milieu de terrain gaucher de Crystal Palace, le joueur de 22 ans reste sur un sacre en Conference League avec le club londonien. Positionné dans un rôle de piston gauche, il retrouvait d’ailleurs plusieurs coéquipiers de club, Jean-Philippe Mateta et Maxence Lacroix, tous deux présents sur le banc au coup d’envoi. Défensivement, sa première période a été compliquée. Souvent confronté à Michael Olise, l’ailier du Bayern Munich lui a posé de nombreux problèmes. À la 29e minute, il a notamment subi un petit sombrero du Français au cœur du jeu. Devenny a ensuite remporté un duel face à ce dernier à la 55e.

- Spencer (5) : titularisé comme piston droit, il devait à la fois participer au repli défensif dans une défense à 5 et apporter des solutions offensives lors des rares phases de transition nord-irlandaises. Dans ce registre, il s’est montré intéressant. Dès la 16e minute, il a pris le dessus sur Théo Hernandez grâce à une accélération qui lui a permis de prendre de vitesse le latéral d’Al-Hilal. Une activité précieuse dans un premier acte où son équipe a généralement été privée du ballon. Il a réalisé une grosse faute sur Hernandez à la 61e, offrant un coup franc intéressant pour la France (62e).

- Kelly (7) : positionné très haut en soutien de l’attaquant, Patrick Kelly a régulièrement occupé le couloir droit de l’attaque. Dès la 3e minute, il a tenté de partir seul dans la profondeur, mais a perdu le contrôle du ballon avant de permettre aux Français de récupérer. Il s’est ensuite procuré une belle situation à la 14e minute avec une frappe intéressante finalement hors cadre. Magnifiquement servi dans le dos de la défense par la superbe passe de Charles à la 40e minute, il n’a malheureusement pas réussi à conclure ce qui restera comme l’une des plus grosses occasions nord-irlandaises de cette première période. Très remuant et constamment disponible, il a été l’un des principaux atouts offensifs de son équipe avant la pause. Au même niveau encore en seconde mi-temps, c’est lui qui vient relancer les siens à la 64e (2-1). Son premier but avec l’Irlande du Nord. Il aura livré un match assez impressionnant pour un joueur méconnu du grand public. Il a été remplacé par O’Neill à la 79e.

- Price (6) : milieu offensif de West Bromwich, il évoluait très haut sur le côté gauche de l’attaque de l’Irlande du Nord. Il a multiplié les courses pour tenter d’exploiter les espaces laissés par les Bleus, sans toutefois parvenir à réellement mettre Jules Koundé en difficulté. En revanche, lorsqu’il a décroché pour apporter du soutien dans l’entrejeu, il s’est montré beaucoup plus utile. Sa capacité à conserver le ballon a permis à son équipe de souffler à plusieurs reprises. Il s’est également illustré par deux récupérations importantes, d’abord dans les pieds de Michael Olise puis face à Aurélien Tchouaméni dans les dernières secondes du premier acte. Toutefois, il a été bien plus discret en seconde période. En effet, Price a évolué bien plus bas ensuite. Il a été remplacé par McDonnell à la 79e. Il n’aura rien pu apporter.

- Donley (3,5) : seul à la pointe de l’attaque, l’attaquant d’Oxford a vécu une première période délicate face à la défense centrale française. Bien muselé par la charnière composée d’Ibrahima Konaté et William Saliba, il n’est jamais concrètement parvenu à peser sur le jeu de son équipe. Il a perdu plusieurs duels, notamment à la 22e minute face à Saliba, l’ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne ayant largement pris le dessus sur le plan physique. Une première période frustrante pour l’avant-centre nord-irlandais. Toujours trop esseulé en seconde mi-temps, Donley n’aura jamais pu faire la différence ce soir. Il a été remplacé par Magennis à la 79e. L’entrant n’aura quasiment touché aucun ballon.