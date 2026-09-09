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Ligue des Champions

PSG : Dro a fait son choix pour le Ballon d’Or

Par Valentin Feuillette
1 min.
Dro Fernández @Maxppp
PSG 6-1 Slovan

Après la démonstration du PSG face au Slovan Bratislava (6-1), les satisfactions étaient nombreuses dans les rangs parisiens. Ousmane Dembélé a notamment livré une prestation de très haut niveau avec un doublé, tandis que Ferran Torres a profité de cette première titularisation en Ligue des Champions pour inscrire un triplé. Au milieu, Dro Fernandez a également marqué des points pour sa première titularisation européenne. Forcément, dans une soirée aussi aboutie, le jeune Espagnol a aussi été interrogé sur son capitaine et sur celui qui figure parmi les grands favoris pour le prochain Ballon d’Or.

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Face aux journalistes en zone mixte, Dro n’a pas tari d’éloges au moment d’évoquer Ousmane Dembélé, dont il a pu mesurer le talent au quotidien depuis son arrivée dans le groupe professionnel. « Ousmane, c’est un joueur incroyable, c’est l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai joués jusqu’ici, expliquait-il. Chaque jour, il fait la démonstration de son talent à l’entraînement. C’est un joueur unique. J’espère que ce sera un joueur de Paris. Ils le méritent ».

Pub. le - MAJ le
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