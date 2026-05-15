Kylian Mbappé lâche ses vérités sur la bagarre Valverde-Tchouameni

Hier soir, dans son enceinte, le Real Madrid a battu le Real Oviedo sans forcément briller (2-0). Et au coup d’envoi, Kylian Mbappé n’était pas présent sur la pelouse. En effet, la star tricolore n’est rentrée en jeu qu’à la 69e minute sous de bruyants sifflets. Passeur décisif en fin de match pour Jude Bellingham, l’attaquant semblait d’ailleurs remis de sa blessure. Après la rencontre, il s’est dirigé en zone mixte, et n’a pas échappé au fameux dossier qui glace l’atmosphère de la capitale espagnole : la bagarre entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni.

La suite après cette publicité

Souriant après avoir quitté Valdebebas la semaine passée, celui-ci a répondu sans détours aux nombreuses informations qui circulaient autour de lui. « Je n’y étais pas. Je n’étais pas là quand tout cela s’est produit. Finalement, je ne peux pas confirmer s’il s’est passé quelque chose ou non puisque je n’étais pas sur place. J’ai quitté le centre d’entraînement sans savoir ce qui s’était passé, car j’étais blessé et je ne m’entraînais pas avec l’équipe. Au final, j’ai les mêmes informations que vous », a indiqué le meilleur buteur de Liga. Cela a le mérite d’être clair.