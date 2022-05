Barça : Liverpool pourrait lever la clause libératoire de Gavi

Arrivé au FC Barcelone en 2015, le milieu de terrain espagnol Gavi a d'abord fait ses griffes dans les catégories de jeunes du club blaugrana avant de faire ses premières apparitions en équipe première cette saison. En plus d'être l'un des éléments importants de l'effectif de Ronald Koeman puis de Xavi Hernandez, à son arrivée en novembre, inscrivant 2 buts et délivrant 6 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues. Néanmoins, la situation contractuelle de l'international espagnol (6 sélections) agacerait la direction barcelonaise, qui en veut à l'entourage du joueur de 17 ans de faire traîner sa prolongation en Catalogne.

Selon les informations de SPORT, Liverpool serait prêt à lever sa clause libératoire de 50 millions d'euros, lui offrant dans la foulée un contrat plus intéressant que le Barça. Néamoins, à en croire Mundo Deportivo, la jeune pépite de la Masia se sent bien à Barcelone et ne se voit quitter la capitale catalane. Le quotidien espagnol ajoute qu'il devrait rejoindre le rassemblement de la Roja, après une déplacement en Australie pour un match amical, sans aucune avance dans les discussions entre le FCB et son agent Ivan de La Peña concernant son contrat, expirant en juin 2023.