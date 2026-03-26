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EdF : l’échange remarqué entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr après le match

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

La France a été bien supérieure au Brésil, s’imposant 2-1 en jouant en infériorité numérique pendant presque toute la deuxième période. Les Bleus ont été menés par un grand Michael Olise, élu homme du match par la rédaction FM, mais aussi par un très bon Kylian Mbappé, auteur du but de l’ouverture du score.

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Mbappe and Vinicius Jr exchanges Shirt after the Match
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Après le match, le numéro 10 tricolore a retrouvé son coéquipier du Real Madrid Vinicius Jr. Les deux hommes ont discuté, dans la bonne humeur et visiblement heureux de se croiser, sur la pelouse du Gillette Stadium, avant de s’échanger leur maillot. De belles images qui confirment, encore une fois, qu’il n’y a aucune animosité entre les deux vedettes madrilènes.

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