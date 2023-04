Serie A : l’Atalanta s’impose face à la Roma et revient dans la course à l’Europe

L’Atalanta Bergame recevait l’AS Rome en clôture de la 31ème journée de Serie A. En cas de victoire, les locaux pouvaient se rapprocher des places qualificatives pour les prochaines éditions des coupes européennes tandis que les visiteurs, qui surfaient sur trois victoires de rang, devaient s’imposer pour venir titiller la Juventus de retour sur la dernière marche du podium. En début de match, la partie était plutôt hachée entre les deux formations et aucune occasion n’était à recenser. Malgré le faible niveau de jeu, Mario Pasalic trouvait la faille sur la première frappe de son équipe (39e, 1-0).

La suite après cette publicité

Après la pause, Rafael Toloi venait doubler la mise (74e, 2-0) et l’Atalanta se dirigeait tout droit vers une victoire facile. Mais Lorenzo Pellegrini réduisait l’écart en toute fin de match pour relancer le suspens (83e, 2-1). De courte durée puisque les joueurs de Gian Piero Gasperini tuaient tout suspens dans la foulée grâce au but de Teun Koopmeiners (84e, 3-1). Juste avant le temps additionnel, Marco Sportiello était sauvé par son poteau (87e). Grâce à cette victoire, l’Atalanta revient dans la course à l’Europe même si elle reste à la 7ème place de Serie A tandis que la Roma loupe l’occasion de revenir sur la Juventus, 3ème.

À lire

AC Milan : la fin de carrière de Zlatan Ibrahimovic vire au cauchemar !