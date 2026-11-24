Ferran Torres poursuit ses investissements immobiliers dans sa ville natale. Selon AS et Valencia Plaza, l’attaquant du PSG a déboursé près de 7 millions d’euros pour acquérir l’immeuble de bureaux actuellement occupé par le Valence CF, situé à proximité du stade Mestalla. Le bâtiment se compose d’un rez-de-chaussée et de cinq étages, pour une superficie totale de 5 000 m². Il ne s’agit pas de sa première opération dans le secteur puisque l’international espagnol possède déjà un immeuble de bureaux comprenant 50 unités dans le même quartier.

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Cette acquisition intervient alors que Valence prépare son déménagement au Nou Mestalla, où le club évoluera dès la saison prochaine. La direction prévoit d’y transférer ses bureaux et a donc mis en vente ses locaux actuels, dont Ferran Torres devient le propriétaire. Le club restera toutefois locataire du bâtiment jusqu’à son départ. Les 7 millions d’euros issus de cette vente doivent directement renflouer les caisses valenciennes et pourraient servir à financer plusieurs renforts lors du mercato hivernal, toujours selon AS. À terme, la démolition de Mestalla doit laisser place à un vaste projet immobilier comprenant environ 500 logements, sur un terrain estimé à 150 millions d’euros.