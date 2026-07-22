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Coupe du Monde

Sergio Ramos partage une image IA avec Lionel Messi après la finale du Mondial

Par Sasha Nahon
3 min.
Sergio Ramos en conférence de presse. @Maxppp

Sergio Ramos a partagé un « dump » de plusieurs photos retraçant les moments marquants de la journée de la finale de Coupe du Monde. Parmi les clichés publiés figure une image générée par intelligence artificielle le montrant en train d’enlacer Lionel Messi. Un détail a rapidement été remarqué par les internautes : l’Argentin y apparaît avec le maillot de la sélection utilisé lors du sacre de 2022, et non celui porté durant le Mondial 2026.

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Pour autant, ce n’est pas cette image qui a monopolisé les réactions. Dans les commentaires, les supporters ont surtout célébré le deuxième sacre mondial de l’Espagne, multipliant les messages de félicitations et les références à la deuxième étoile désormais affichée sur le maillot de la Roja.

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