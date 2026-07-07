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Toulouse et Djurgården discutent pour Matias Siltanen

Par Santi Aouna
1 min.
Matias Siltanen @Maxppp

Selon nos informations, Toulouse avance fort pour arracher une nouvelle pépite. En effet, le TFC négocie avec Djurgårdens pour le transfert de Matias Siltanen. Les deux clubs discutent autour d’un montant 6 millions d’euros bonus compris pour le milieu finlandais de 19 ans. L’international espoirs a donne son feu vert pour poursuivre sa progression en Ligue 1 après seulement quelques mois passés en Suède.

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Considéré comme l’un des plus grands talents du football finlandais, Matias Siltanen avait rejoint Djurgården l’hiver dernier en provenance du KuPS contre environ 1,2 million d’euros. Très vite installé comme titulaire, il avait également suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont Rennes et Lens en France il y a un an. C’est finalement Toulouse qui pourrait remporté la mise en bouclant un accord avec le club suédois pour un montant largement supérieur à l’investissement initial de Djurgården.

Pub. le - MAJ le
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