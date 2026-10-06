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UEFA Nations League

Équipe de France : le terrible constat d’Emmanuel Petit sur Esteban Lepaul

Par Aurélien Macedo
1 min.
France 4-1 Belgique

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Esteban Lepaul (26 ans) n’aura pas réussi à tirer son épingle du jeu. Le buteur du Stade Rennais a disputé trois matches sur quatre, dont deux titularisations contre la Belgique. Muet, il n’a surtout pas vraiment pesé et cela s’est ressenti. Le champion du Monde 1998 Emmanuel Petit a fait le constat auprès de l’After RMC.

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«Lepaul ? Il n’a pas vraiment existé. Il a encore du chemin à faire avant de revenir en équipe de France. Il a des bons déplacements, des bons mouvements, mais il n’a pas la qualité de vitesse requise, sur quelques espaces, pour faire la différence ou se positionner hors marquage. Il n’a pas de qualités supérieures. Quand tu es au haut niveau, il te faut des qualités homogènes sur pas mal de points… Mais il te faut aussi certaines qualités qui sont au-dessus du lot et qui fassent partie de l’élite. J’espère qu’il arrivera à franchir ces paliers», a-t-il déclaré.

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